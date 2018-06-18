Число жертв в результате авиаударов Сирии возросло до 52 человек

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, удар был нанесен неподалеку от поселка Аль-Хари и города Абу-Кемаль на границе с Ираком. По словам наблюдателей, соответствующий авиаудар по проправительственных силах был одним из сильнейших. При этом, в данное время пока неизвестно, кто его нанес.

В свою очередь Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека собщает, виновником в атаке является коалиция под руководством Соединенных Штатов Америки (США). Тем не менее в Пентагоне полностью опровергли данное заявление. "Ни один член коалиции под предводительством США не осуществлял ударов вблизи Абу-Кемаля", - подчеркнул представитель командования вооруженных сил США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям Курдской рабочей партии в Иракском Курдистане. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главной целью боевого вылета истребителей было уничтожение высокопоставленных главарей РПК, которые незаконно пересекли границу с Ираком и спрятались в горах регоина Кандиль.