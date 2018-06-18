Число жертв в результате авиаударов Сирии возросло до 52 человек

В результате авиаудара на востоке в Сирии погибли по меньшей мере 52 бойцов, воевавших на стороне сирийского режима. Среди погибших было примерно 30 граждан Ирака.
Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.
Как отмечается, удар был нанесен неподалеку от поселка Аль-Хари и города Абу-Кемаль на границе с Ираком. По словам наблюдателей, соответствующий авиаудар по проправительственных силах был одним из сильнейших. При этом, в данное время пока неизвестно, кто его нанес.
В свою очередь Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека собщает, виновником в атаке является коалиция под руководством Соединенных Штатов Америки (США). Тем не менее в Пентагоне полностью опровергли данное заявление. "Ни один член коалиции под предводительством США не осуществлял ударов вблизи Абу-Кемаля", - подчеркнул представитель командования вооруженных сил США.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям Курдской рабочей партии в Иракском Курдистане. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главной целью боевого вылета истребителей было уничтожение высокопоставленных главарей РПК, которые незаконно пересекли границу с Ираком и спрятались в горах регоина Кандиль.