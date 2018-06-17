Власти Казахстана назвали причину аварии поезда - ФОТО, ВИДЕО

В результате схода вагонов пассажирского поезда "Байтерек", который произошел в воскресенье, 17 июня, в Казахстане один человек погиб, еще трое травмированы.

Их личности устанавливаются. При этом СМИ сообщают, что погиб подросток.

Как сообщает NUR.KZ, ссылаясь на официального представителя Министерства внутренних дел Республики Казахстан Руслана Иманкулова по уточненным данным в Шуском районе произошел сход восьми пассажирских вагонов из 22 пассажирского поезда № 9 сообщением "Астана-Алматы". Три вагона перевернулись.



Причиной аварии могло стать искривление пути. Сейчас для установления причин аварии была создана специальная комиссия.

Авария произошла после часу дня на участке Сары-Шаган - Шу, - уточнили в ведомстве.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло смерть человека. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Казахстане восемь вагонов пассажирского поезда " Байтерек" сообщением Астана - Алматы сошли с рельс. Инцидент произошел случилось в Шуском районе Жамбылской области.