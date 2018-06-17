В Украине задержали хакерский клан - ФОТО

Сообщается, что преступнкии, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников.

Хакерам удалось имитировать легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертации криптовалюты. В результате, мошенники получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы, что оборачивалось для них крупными финансовыми сделками с использованием виртуальной валюты.

После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, а свои аккаунты закрывали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за несколько месяцев 2018 года хакеры украли с известных компаний более 1,1 миллиарда долларов в криптовалюте. Атакам зачастую подвергаются криптобиржи: на них пришлось 27 процентов активности злоумышленников. 21 процент атак связан с атаками на компании: часто злоумышленники взламывают внутренние системы и требуют криптовалюту в качестве выкупа.