02:00 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине задержали хакерский клан - ФОТО

Сотрудники киберполиции задержали группу хакеров, которые создавали фейковые веб-обменники крниптовалют. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

В Украине задержали хакерский клан - ФОТО

Сообщается, что преступнкии, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. 

Хакерам удалось имитировать легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертации криптовалюты. В результате, мошенники получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы, что оборачивалось для них крупными финансовыми сделками с использованием виртуальной валюты. 

После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, а свои аккаунты закрывали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за несколько месяцев 2018 года хакеры украли с известных компаний более 1,1 миллиарда долларов в криптовалюте. Атакам зачастую подвергаются криптобиржи: на них пришлось 27 процентов активности злоумышленников. 21 процент  атак связан с атаками на компании: часто злоумышленники взламывают внутренние системы и требуют криптовалюту в качестве выкупа.


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