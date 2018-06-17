В центре Берлина иностранец напал на группу туристов

По предварительной информации, что неизвестный мужчина вскочил со своего места и начал наносить колотые удары ножом. В результате нападения пострадало три человека: двух мужчин 19 и 21 года и 37-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми ранами. Медики уже прооперировали потерпевших, их жизням ничего не угрожает.

Несколько недель назад в стране произошел похожий случай. Неизвестный мужчина с ножом напал на пассажиров, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Представители власти подошли к нападавшему, а том внезапно напал на одного из стражей порядка. Однако другой полицейский успел застрелить подозреваемого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепровском районе столицы патрульные задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего. Уже открыто уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Полиция готовит материалы в суд для избрания задержанному меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.