14:53 17.06.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Берлина иностранец напал на группу туристов

В районе Берлина Пренцлауэр-Берге мужчина восточной внешности набросился на группу туристов в городской электрчке. Об этом передает пресс-служба полиции Берлина.

В центре Берлина иностранец напал на группу туристов

По предварительной информации, что неизвестный мужчина вскочил со своего места и начал наносить колотые удары ножом. В результате нападения пострадало три человека: двух мужчин 19 и 21 года и 37-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми ранами. Медики уже прооперировали потерпевших, их жизням ничего не угрожает.

Несколько недель назад в стране произошел похожий случай. Неизвестный мужчина с ножом напал на пассажиров, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Представители власти подошли к нападавшему, а том внезапно напал на одного из стражей порядка. Однако другой полицейский успел застрелить подозреваемого. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепровском районе столицы патрульные задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего. Уже открыто уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Полиция готовит материалы в суд для избрания задержанному меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. 


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