В России разбился спортивный самолет

По предварительной информации, во время выполнения фигуры высшего пилотажа "Бочка" ассы не рассчитали высоту своего аппарата и ударились о землю. Стоит отметить, что трюк "Бочка" выполняется исключительно пилотами класса "А" и и подразумевает поворот на 360 градусов вокруг продольной оси.

Самолет упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Гелион". На место происшествия прибыли правоохранители и спасательные бригады, которые приступили к поискам черного ящика самолета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хакасии потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет. Вероятно, транспортное судно попало в два воздушных потока разной температуры, из-за чего самолет начало клонить вниз. Пилот был не готов к такому виражу и не смог выровнять транспортное судно.