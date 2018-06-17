18:50 17.06.2018 | Происшествия | Новости
100196919:roman

В Нью-Йорке загорелся частный жилой комплекс

В Нью-Йорке во время тушения пожара в одном из частных сектором пострадали 20 пожарных. Об этом передает пресс-служба пожарной охраны города.

В Нью-Йорке загорелся частный жилой комплекс

По предварительной информации, сотрудники пожарного отделения Стейтен-Айленд прибыли в составе 20 человек и 5 единиц профильной техники. Однако, оказалось, что огонь уже распространился на несколько соседних зданий и усилий спасателей недостаточно, чтобы эвакуировать жильцов. Спасатели сигнализировали о необходимости подкрепления.

До прибытия дополнительных пожарных нарядов 4 сотрудников службы получили серьезные травмы, их госпитализировали. Еще 16 спасателей получили легкие травмы.

В ходе ликвидации пожарища по меньшей мере пять зданий были охвачены огнем. К тушению стихии власти подтянули примерно 250 пожарных. Пострадавших среди местных жителей нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе. Местные власти вынуждены эвакуировать население районов в радиусе восьми километров от предприятия.


Поделиться
Читайте также:
 
На Житомирщине столкнулось два автомобиля- ФОТО Япония обеспокоена заявлениями Трампа о выходе американских военных с Корейского полуострова На Харьковщине произошла смертельная авария - ФОТО Проект "Стена" это еще один рубеж обороны украинской независимости, - Аваков
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив