В Нью-Йорке загорелся частный жилой комплекс

По предварительной информации, сотрудники пожарного отделения Стейтен-Айленд прибыли в составе 20 человек и 5 единиц профильной техники. Однако, оказалось, что огонь уже распространился на несколько соседних зданий и усилий спасателей недостаточно, чтобы эвакуировать жильцов. Спасатели сигнализировали о необходимости подкрепления.

До прибытия дополнительных пожарных нарядов 4 сотрудников службы получили серьезные травмы, их госпитализировали. Еще 16 спасателей получили легкие травмы.

В ходе ликвидации пожарища по меньшей мере пять зданий были охвачены огнем. К тушению стихии власти подтянули примерно 250 пожарных. Пострадавших среди местных жителей нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Луизиана произошел пожар на химическом заводе. Местные власти вынуждены эвакуировать население районов в радиусе восьми километров от предприятия.