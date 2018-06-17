В Луцке автобус Нацгвардии столкнулся с иномаркой - ФОТО

По предварительной информации, шоферу автобуса, который двигался в правой линии движения, резко стало плохо и он направил транспорт на встречную полосу. В результате произошло столкновение пассажирского транспорта с иномаркой "Вольво", которая двигалась в противоположном направлении.

В аварии пострадало два человека. Серьезных травм водитель "Вольво" не получил, возможен лишь ушиб грудной клетки. А вот рулевого автобуса госпитализировали, у него диагностировали повышенное внутривенное давление.

В итоге, у автобуса разбито правое переднее крыло, а правая часть "Вольво" полностью оказалась полностью разбитой. На месте работают полиция и пожарные

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 легковых автомобилей. В результате столкновения пострадало шесть автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовик DAF.