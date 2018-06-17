13:38 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве около метро "Лыбедская" поезд сбил молодую пару

В Киеве на улице Гринченко пассажирский поезд сбил двух пешеходов. Об этом передает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

В Киеве около метро

По предварительной информации, машинист поезд маршрута Хмельницкий - Лисичанск не заметил пешеходов, которые пытались пересечь железнодорожную полосу в неположенном месте, затормозил лишь в последний момент. Избежать трагедии не удалось, два человека в возрасте 30-35 скончались на месте. 

Мужчина был практически обезглавлен, у него вылетела челюсть и часть черепа. На место происшествия прибыла бригада медиков, которая лишь констатировала смерть молодых людей и отправила тела на экспертизу для идентификации личностей трупов. 

По данному факту запущено уголовное производство по статье за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Тисменицком районе Ивано-Франковской области на рельсах  железной дороги погиб человек после того, как на него наехал состав пассажирского поезда. В итоге, от полученных травм после столкновения несовместимых с жизнью травм пострадавший умер на месте.


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