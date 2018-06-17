16:11 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Казахстане в аварию попал пассажирский поезд - ВИДЕО

В Казахстане восемь вагонов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана - Алматы сошли с рельс. Об этом передает NUR.KZ.

В Казахстане в аварию попал пассажирский поезд - ВИДЕО

Инцидент произошел случилось в Шуском районе Жамбылской области. Вероятной причиной аварии считают неисправности на отдельно взятом участке железнодорожной полосы.

По словам официального представителя МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, сейчас на место аварии уже прибыли спасатели, пожарные и правоохранители. Профильные службы и неравнодушные люди помогают пострадавшим выбраться из вагонов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вагон товарного поезда с железорудными окатышами сошел с рельсов во Львовской области. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В его составе было 45 вагонов, четырнадцатый вагон, загруженный железной рудой, одной тележкой сошел с рельсов.


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