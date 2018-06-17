В Каракасе в ночном клубе посетители распылили слезоточивый газ

По словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, правоохранителям и спасателям удалось эвакуировать более 500 человек, когда они прибыли на место происшествия. Инцидент произошел вечеринке в клубе Los Cotorros в каракасском департаменте Эль-Параисо. Между двумя группировками молодых людей, которые, вероятно, причастны к соучастию к наркокартелям, возникла потасовка, вылившееся в стрельбу и применение гранат.

В результате детонации слезоточивой гранаты толпа людей начала паниковать и двигаться к выходу, который оказался заблокирован. В давке посетителям удалось выломать дверь. Избежать смерти не удалось 17 подросткам.

На данный момент власти арестовали 7 человек, следствие продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Косово депутаты оппозиционного движения "Самоопределение" распылили в зале парламента слезоточивый газ. В частности, нардепы хотели помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы с Черногорией.