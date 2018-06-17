В Германии упал воздушный шар, тяжело пострадали три человека

На момент падения в нем находились шесть человек. Все они получили травмы, при этом, по данным полиции, трое из них получили тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции, один человек был доставлен в больницу спасательным вертолетом. Инцидент произошел в дождливую погоду. Воздушный шар подхватил порыв ветра, вследствие чего он упал с десятиметровой высоты на поле.

Точные обстоятельства и причины аварии все еще выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52. По предварительной информации, во время выполнения фигуры высшего пилотажа "Бочка" пилоты не рассчитали высоту своего аппарата и в результате самолет ударился о землю.