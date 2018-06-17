16:53 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре опять обнаружили утопленника

В Киеве на территории Гидропарка в Днепре посетители пляжа обнаружили тело молодой женщины. Об этом передает пресс-служба ГУ ГосЧС столицы.

В Днепре опять обнаружили утопленника

Сообщается, что в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины поступил звонок от одного киевлян, который заметил на расстоянии 20 м от берега человеческий труп. 

На место происшествия прибыла группа водолазов, которая извлекла тело погибший на глубине 8 метров. Спасатели передали тело потерпевший профильным органам для идентификации личности. 

Спасательные службы просят пляжников купаться только в специально разрешенных для этого местах. Отметим, что с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивано-Франковской области отец спас троих детей от утопления, но сам так и не смог выбраться на сушу. На поиски пропавшего направлено 4 человек на 1 единицу техники, 1 лодка, отделение водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области и дополнительно два водолазы Ивано-Франковской спасательно-водолазной станции. 


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