22:47 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре более трех часов тушили свалку

В Днепре в воскресенье, 17 июня, горела свалка.

В Днепре более трех часов тушили свалку

Пожарным подразделениям понадобилось более трех часов, чтобы потушить огонь несанкционированном сбросе мусора. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, пожар начался около десяти часов утра.

Пожарным сообщили, что на улице Пугачева в Шевченковском районе города обнаружен огонь на открытой территории. Уже на месте спасатели установили, что горит мусор на площади 70 квадратных метров. Около часу дня огонь был локализован, а к двум часам полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара в ГосЧС назвала неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики объявили предупреждение о пожарной опасности. По данным ГосЧС кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области, а в районе Чернобыля.


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