В Афганистане произошел очередной теракт

Сообщается, что автомобильный теракт произошел, когда военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня, которое совпало с окончанием священного месяца Рамадан. Точное количество жертв покамест неизвестно.

Правоохранители считают, что теракт могли организовать боевики группировки "Исламское государство", которые орудуют в этом регионе. Напомним что президент Афганистана Ашраф Гани впервые объявил о безусловном прекращении огня с талибами, которое будет продолжаться до окончания месяца мусульманского поста. Перемирие не распространяется на другие группировки, в частности, на боевиков ИГИЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Джелалабад на востоке Афганистана талибы организовали теракт у главного входа стадиона. В результате теракт погибло 8 человек, еще 45 были госпитализированы с разной степенью травм.