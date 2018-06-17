17:58 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине произошла смертельная авария - ФОТО

В Харьковской области водитель грузовика протаранил группу велосипедистов. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

На Харьковщине произошла смертельная авария - ФОТО

Сообщается, что около пгт Безлюдовка автомобиль "ВАЗ" под управлением 42-летнего водителя на огромной скорости влетел в 4 велосипедистов, которые двигались по обочине. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека - 16-летние юноши доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Еще одна женщина 29-лет погибла от полученных ушибов и ран. 

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286. Остальные детали аварии уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на улице Гвардейцев Широнинцев. Водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.


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