Япония опять страдает от землетрясений

Согласно данным Японского метеорологического управления, наибольшие разрушения стихия принесла в префектуру Гумма. Именно здесь зафиксирован очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли. Специалисты подтвердили информацию о том, что со стороны Тихого океана удара цунами не предвидится. Остров в ближайшие несколько дней накроют дожди с грозами.

Подача электричества в зоне подземного толчка осуществляется стабильно, режим чрезвычайного положения вводиться не будет. Однако, в метрополитенах оборудуют несколько убежищ, где можно будет получить бесплатное продовольствие и медикаменты для всех пострадавших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Гавайях геологи зафиксировали мощнейшее за последние пол века землетрясение. Власти штата объявили о введении комендантского часа, движение наземного транспорта частично ограничено, аэропорт в Гонолулу отменил более 100 рейсов. Сообщается о 2 пострадавших, у них диагностировали небольшие травмы и ушибы. Последний раз с такой силой острова трясло в 1975 году, когда был зафиксирован природный катаклизм магнитудой 7,1.