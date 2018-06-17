09:28 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 27 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС. 

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Луганском направлении в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого около Дебальцевского украинские военные вынуждены были защищаться, открыв превентивный огонь.

На Донецком направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка враг вел снайперский и огнестрельный огонь.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединский и Широкино боевики применили тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию. В результате обстрелов никто из украинских бойцов не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает ввести режим контрпропаганды на востоных территориях Украины после их деоккупации.


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