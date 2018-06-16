22:00 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196877:roman

В центре Харькова машина скорой сбила ребенка - ФОТО

 В Харькове карета скорой помощи протаранила 15-летнего подростка. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в регионе. 

В центре Харькова машина скорой сбила ребенка - ФОТО

По предварительной информации, 15-летний парень пересекал пешеходный переход в момент, когда на большой скорости машина скорой с включенными звуковыми сигналами спешила на вызов. Мальчик не услышал звуков кареты скорой, так как был в этот момент слушал музыку. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове, на улице Варшавской автомобиль полиции наехал на пешехода. В результате происшествия, мужчина 1970 года получил ушибы и ссадины, его госпитализировали. На данный момент устанавливается личность пострадавшего.


Поделиться
Читайте также:
 
Сытник просит ЕС "не спускать" глаз с процесса создания Антикоррупционного суда Сборная Исландии удивила болельщиков сенсационной игрой против фаворитов турнира Во Львове неизвестный закинул гранату в магазин "Селтик" перекупил у "ПСЖ" молодого "легионера"
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив