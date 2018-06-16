В центре Харькова машина скорой сбила ребенка - ФОТО

По предварительной информации, 15-летний парень пересекал пешеходный переход в момент, когда на большой скорости машина скорой с включенными звуковыми сигналами спешила на вызов. Мальчик не услышал звуков кареты скорой, так как был в этот момент слушал музыку. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове, на улице Варшавской автомобиль полиции наехал на пешехода. В результате происшествия, мужчина 1970 года получил ушибы и ссадины, его госпитализировали. На данный момент устанавливается личность пострадавшего.