В Польше задержали группу украинских туристов

Инцидент произошел в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства. По предварительной информации, патрульные служащие остановили автомобиль для проверки документов, но внезапно обнаружили в багажнике 30 человек, которые стоя планировали путешествовать по Европе.

Представитель местной полиции Камиль Ринкевич сообщил, что машина способна была перевозить лишь 3-4 пассажиров, но никак не 30. Также у водителя не оказалось прав и страховки на автомобиль. Полиция устанавливает личность всех задержанных, шофера лишили водительских прав и выписали административный штраф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Гданьска задержали украинца, который в нетрезвом состоянии ездил на автомобиле Mercedes по пирсу. Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автомобилем. Кроме того, ему придется заплатить пять тыс. злотых штрафа, это почти 36 тысяч гривен в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий.