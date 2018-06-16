13:18 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Польше задержали группу украинских туристов

Польская полиция задержала украинца, который перевозил в багажнике грузовика 30 человек. Обэ том передает Польское радио.

В Польше задержали группу украинских туристов

Инцидент произошел в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства. По предварительной информации, патрульные служащие остановили автомобиль для проверки документов, но внезапно обнаружили в багажнике 30 человек, которые стоя планировали путешествовать по Европе. 

Представитель местной полиции Камиль Ринкевич сообщил, что машина способна была перевозить лишь 3-4 пассажиров, но никак не 30. Также у водителя не оказалось прав и страховки на автомобиль. Полиция устанавливает личность всех задержанных, шофера лишили водительских прав и выписали административный штраф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Гданьска задержали украинца, который в нетрезвом состоянии ездил на автомобиле Mercedes по пирсу. Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автомобилем. Кроме того, ему придется заплатить пять тыс. злотых штрафа, это почти 36 тысяч гривен в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий.


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