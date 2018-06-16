В Пакистане ликвидировали лидера местной ячейки "Талибана"

Сегодня ночью в результате авиаудара погиб главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") Мулла Фазлулла.
Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Афганистана.
Сообщается, что локальную бомбардировку осуществили беспилотники ВВС США на востоке Афганистана. Боевой операцией руководил подполковник Мартин О’Доннел. Военный подтвердил факт нанесения удара вблизи границы между Афганистаном и Пакистаном.
"Я подтверждаю, что Мулла Фазлулла, лидер пакистанского Талибана, был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар", - отмечается в официальном уведомлении пресс-секретаря Министерства обороны Афганистана Мохамаада Радманиша.
Стоит отметить, что США давали 5 млн долларов любому, кто поможет арестовать главаря исламистской боевой организации "живым или мертвым".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно радикальное движение " Талибан" запросило у официальных властей Кабуле прекратить военное противостояние в связи с праздником Ураза-байрама. Впрочем, боевики не готовы приостанавливать боевые действия против западных войск.