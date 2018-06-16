В Пакистане ликвидировали лидера местной ячейки "Талибана"

Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Афганистана.

Сообщается, что локальную бомбардировку осуществили беспилотники ВВС США на востоке Афганистана. Боевой операцией руководил подполковник Мартин О’Доннел. Военный подтвердил факт нанесения удара вблизи границы между Афганистаном и Пакистаном.

"Я подтверждаю, что Мулла Фазлулла, лидер пакистанского Талибана, был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар", - отмечается в официальном уведомлении пресс-секретаря Министерства обороны Афганистана Мохамаада Радманиша.

Стоит отметить, что США давали 5 млн долларов любому, кто поможет арестовать главаря исламистской боевой организации "живым или мертвым".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно радикальное движение " Талибан" запросило у официальных властей Кабуле прекратить военное противостояние в связи с праздником Ураза-байрама. Впрочем, боевики не готовы приостанавливать боевые действия против западных войск.