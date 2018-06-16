10:21 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькова задержали очередного "закладчика" - ФОТО

В Харькове правоохранители задержали наркокурьера, который собирался спрятать 36 "закладок". Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В Харькова задержали очередного

Сообщается, что в лесополосе на улице Манченковская правоохранителями был замечен суетливый гражданин, который, заметив правоохранителей, бросился бежать. Догнав беглеца правоохранители обнаружили у него в рюкзаке 36 свертков с психотропными веществами PVP.

Задержанный признался, что в течение месяца работал курьером в интернет-магазине по распространению наркотических средств. Сам он утверждает, что наркотических средств не принимал, а только занимался их "доставкой".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хмельницкий полицейский, который занимался борьбой с наркоторговлей, сам попался на регулярном сбыте амфетамина. В ходе расследование данного уголовного дела было установлено, что полицейский организовал на территории областного центра противоправную преступную схему по сбыту наркотиков.


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