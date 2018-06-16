В Харькова задержали очередного "закладчика" - ФОТО

Сообщается, что в лесополосе на улице Манченковская правоохранителями был замечен суетливый гражданин, который, заметив правоохранителей, бросился бежать. Догнав беглеца правоохранители обнаружили у него в рюкзаке 36 свертков с психотропными веществами PVP.

Задержанный признался, что в течение месяца работал курьером в интернет-магазине по распространению наркотических средств. Сам он утверждает, что наркотических средств не принимал, а только занимался их "доставкой".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хмельницкий полицейский, который занимался борьбой с наркоторговлей, сам попался на регулярном сбыте амфетамина. В ходе расследование данного уголовного дела было установлено, что полицейский организовал на территории областного центра противоправную преступную схему по сбыту наркотиков.