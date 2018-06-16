14:47 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах разорвался автомобиль - ФОТО

Сегодня утром, 16 июня в центре города Черкассы взорвался автомобиль Mercedes. Об этом передает пресс-служба областной полиции.

В Черкассах разорвался автомобиль - ФОТО

По предварительной информации правоохранителей, внутри салона Mercedes могла быть намеренно заложена взрывчатка третьими лицами. В результате взрыва пострадал водитель иномарки, его с ожогами доставили в местную больницу, но по дороге в госпиталь мужчина скончался.

На место происшествия прибыла бригада пожарных и три патрульных авто полиции. 

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве. Скорее всего сработала установка взрывчатка-ловушка, - пояснил министр, добавив, что после взрыва владелец "Волги" убежал. Сейчас он уже задержан полицией в Ровенской области, - добавил Аваков. 


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