В Черкассах разорвался автомобиль - ФОТО

Сегодня утром, 16 июня в центре города Черкассы взорвался автомобиль Mercedes. Об этом передает пресс-служба областной полиции.
По предварительной информации правоохранителей, внутри салона Mercedes могла быть намеренно заложена взрывчатка третьими лицами. В результате взрыва пострадал водитель иномарки, его с ожогами доставили в местную больницу, но по дороге в госпиталь мужчина скончался.
На место происшествия прибыла бригада пожарных и три патрульных авто полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве. Скорее всего сработала установка взрывчатка-ловушка, - пояснил министр, добавив, что после взрыва владелец "Волги" убежал. Сейчас он уже задержан полицией в Ровенской области, - добавил Аваков.