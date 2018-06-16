В Черкассах разорвался автомобиль - ФОТО

По предварительной информации правоохранителей, внутри салона Mercedes могла быть намеренно заложена взрывчатка третьими лицами. В результате взрыва пострадал водитель иномарки, его с ожогами доставили в местную больницу, но по дороге в госпиталь мужчина скончался.

На место происшествия прибыла бригада пожарных и три патрульных авто полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве. Скорее всего сработала установка взрывчатка-ловушка, - пояснил министр, добавив, что после взрыва владелец "Волги" убежал. Сейчас он уже задержан полицией в Ровенской области, - добавил Аваков.