В Боливии водитель автобуса врезался в каменный отвес - ФОТО

Инцидент произошел на шоссе в районе города Потоси. По предварительной информации, водитель транспорта превысил скорость движения на крутом участке дороге, что и стало основной причиной дорожно-транспортного происшествия.

В результате аварии 17 человек погибли, 22 получили ранения, 6 человек находятся в реанимационном отделении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в округе Кангра на севере Индии в дорожно-транспортное происшествия попал школьный автобус. В результате ДТП погибло 30 человек, жертвами аварии стали дети младше десяти лет. Два сопровождающих их преподавателя и сам шофер погибли на месте. Только 10 учеников удалось спасти, их госпитализировали, они находятся в реанимационном отделении с тяжелыми травмами и переломами.