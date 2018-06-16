13:37 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ задержали очередного торговца оружием - ФОТО

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины накрыли квартиру местного торговца оружием. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

СБУ задержали очередного торговца оружием - ФОТО

Выяснилось, что местный жител не только занимался продажей оружия, но и наркотиков через социальный сети. 

Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова, револьвер, противотанковую мину марки ТМ 62М, около полусотни патронов и десять граммов каннабиса. Все изъятое было направлено на профильную экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела наткнулись на секретный схрон с боеприпасами. В ходе следственной экспертизы были изъяты ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 ВОГ 25.


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