СБУ задержали очередного торговца оружием - ФОТО

Выяснилось, что местный жител не только занимался продажей оружия, но и наркотиков через социальный сети.

Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова, револьвер, противотанковую мину марки ТМ 62М, около полусотни патронов и десять граммов каннабиса. Все изъятое было направлено на профильную экспертизу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела наткнулись на секретный схрон с боеприпасами. В ходе следственной экспертизы были изъяты ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 ВОГ 25.