09:27 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 38 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС. 

На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Станицы Луганской, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь. 

На Донецком направлении противник из стрелкового оружие провоцировал украинских бойцов в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию.

В результате обстрелов был уничтожен один сепаратист.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за предыдущие сутки, 15 июня в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. 


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