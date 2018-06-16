На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Станицы Луганской, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Донецком направлении противник из стрелкового оружие провоцировал украинских бойцов в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию.

В результате обстрелов был уничтожен один сепаратист.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за предыдущие сутки, 15 июня в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.