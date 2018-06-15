22:23 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове пьяный водитель протаранил автобусную остановку

Сегодня, 15 июня водитель иномарки влетел в остановку общественного транспорта. Об этом передает "Гал-инфо".

Во Львове пьяный водитель протаранил автобусную остановку

Инцидент произошел в 20.00 на улице Витовского во Львове. По предварительной информации, 20-летний житель Ивано-Франковской области не справился с управлением при попытке обгона общественного транспорта и угодил в автобусную остановку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель "Ауди" и "Ланоса", обоих госпитализировали. От удара машины упала рядом стоящая электроопора, повредив соседний "Ланос". 

В момент столкновения на остановке никого не было. Позже выяснилось, что в крови юноши находилось 2,28 промиле алкоголя. 

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяный водитель протаранил цветочную клумбу. От удара автомобиль развернуло и она отлетела на клумбу. В результате происшествия чудом ни кто не пострадал. Машина получила значительные повреждения. 


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