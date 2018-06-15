В столице водитель автобуса умер сразу за рулем – ФОТО

Отмечается, что автобус двигался в сторону Воздухофлотского проспекта. Водителю транспортного средства стало плохо, он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым.

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению. Неуправляемый Mercedes самостоятельно остановил их учитель. К счастью, никто из детей не пострадал.

Полицию, проезжающую мимо, остановили прохожие. Они же и вызвали на место скорую помощь. Но медики только констатировали смерть водителя автобуса. Умершему было около 50 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе пенсионерка, по известным пока причинам, выпала из троллейбуса. Женщина упала на проезжую часть, в результате чего ударилась головой. Инцидент произошел на Люстдорфской дороге.