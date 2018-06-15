20:51 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно полицейские подрались с янтарными старателями - ФОТО

На Ровенщине местные жители устроили потасовку с полицейскими, которые отказались препятствовать деятельности янтарных добытчиков. Об этом передает пресс-служба ГУ НПУ в регионе.

В Ровно полицейские подрались с янтарными старателями - ФОТО

Инцидент произошел вблизи села Федоровка Сарненского района Ровенской области. По предварительной информации, местные перекрыли дорогу в направлении Ковель-Ягодин. На место происшествия отправились правоохранители, которые пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать полицейских и бросать в них камни. 

В итоге завязалась потасовка, в результате которой пострадало двое сотрудников полиции. На данный момент в правоохранительном ведомстве  устанавливают лиц, причастных к совершенным уголовным преступлениям и причиненных телесных повреждений полицейским в частности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники правоохранительных органов во время обыска в частном доме в Луцке обнаружили подпольный цех по обработке незаконно добытого янтаря. Правоохранители конфисковали четыре станка и оборудование для обработки янтаря, а также около килограмма обработанного "солнечного камня" и десять тысяч долларов. Кроме того, изъят дорогой автомобиль с признаками несанкционированного изменения номера кузова.


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