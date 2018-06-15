В Одесской области неизвестные избили и ограбили директора детдома

В результате происшествиям злоумышленники нашли деньги и скрылись. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, Инцидент произошел в селе Каролино-Бугаз Овидиопольского района. Бандиты сломали оконную решетку, взобрались в бом, избили и связали хозяев.

Потерпевшие госпитализированы в больницу с множественными травмами. По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Разбой. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

В свою очередь советник главы Одесской областной государственной администрации по вопросам защиты детей Артем Поланский сообщил на своей страничке в Facebook, что жертвами разбойного нападения стали директор Белгород-Днестровского детского дома Ольга Форнальчук и ее муж. По его словам, состояние супругов тяжелое. Над ними издевались пять часов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник вечером, 12 июня, возле станции метро " Берестейская" произошла драка. Двое друзей, после распития алкоголя, подрались, а затем устроили поножовщину. В результате инцидента один из них ранил другого. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, информация к ним поступила от врачей. В больницу на стационар поступил киевлянин с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.