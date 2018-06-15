01:00 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса

В четверг, 14 июня, в Одессе пенсионерка, по известным пока причинам, выпала из троллейбуса.

В Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса

Женщина упала на проезжую часть, в результате чего ударилась головой. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на Люстдорфской дороге.

Информация и происшествии поступила днем. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили скорая помощь уже увезла в больницу пострадавшую.

На месте работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник,12 июня, машина сбила пешехода. Мужчина погиб в 80 метрах от пешеходного перехода. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь. Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте.


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