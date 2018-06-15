В Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса

В четверг, 14 июня, в Одессе пенсионерка, по известным пока причинам, выпала из троллейбуса.
Женщина упала на проезжую часть, в результате чего ударилась головой. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на Люстдорфской дороге.
Информация и происшествии поступила днем. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили скорая помощь уже увезла в больницу пострадавшую.
На месте работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства дорожного происшествия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник,12 июня, машина сбила пешехода. Мужчина погиб в 80 метрах от пешеходного перехода. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь. Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте.