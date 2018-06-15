В Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса

Женщина упала на проезжую часть, в результате чего ударилась головой. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на Люстдорфской дороге.

Информация и происшествии поступила днем. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили скорая помощь уже увезла в больницу пострадавшую.

На месте работали правоохранители, которые выясняют обстоятельства дорожного происшествия.