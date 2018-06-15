08:32 15.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Колорадо произошла стрельба, ранены двое детей

В американском штате Колорадо в четверг вечером, 14 июня, произошла стрельба.

В Колорадо произошла стрельба, ранены двое детей

Неизвестный открыл огонь недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера. В результате инцидента ранены двое детей и двое взрослых.

Как сообщает CBS, ссылаясь на сотрудников полиции, стрелявший покинул место происшествия и пока не задержан.

В каком состоянии находятся раненные, не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стрельбы в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл четыре человека пострадали. Как сообщается, сотрудники органов правопорядка провели эвакуацию посетителей из зоны ТЦ, отведенной для предприятий общественного питания. Отель Gaylord, расположенный в непосредственной близости от места происшествия, закрыт.


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