В Донецке произошел пожар на территории шахты - ФОТО

В ночь на пятницу, 15 июня, в оккупированном Донецке на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар.
По данным местных жителей, горели складские помещения шахты Куйбышевская. Там находились строительные материалы.
Как сообщают местное издание 62.ua, горела кровля двух складских помещений.
Информация о жертвах или пострадавших не поступала. При этом, официально шахта не работает с 2009 года.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области 14 мая 2018 года, произошел обвал на шахте "Центральная", в результате чего погиб горняк.
Горняк спустился в шахту, где произошел обвал горной массы, вследствие чего мужчина сорвался с крепления и упал в камеру опрокида. По факту смерти горняка начато уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью Уголовного Кодекса Украины.