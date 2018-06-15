07:45 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецке произошел пожар на территории шахты - ФОТО

В ночь на пятницу, 15 июня, в оккупированном Донецке на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар.

В Донецке произошел пожар на территории шахты - ФОТО

По данным местных жителей, горели складские помещения шахты Куйбышевская. Там находились строительные материалы.

Как сообщают местное издание 62.ua, горела кровля двух складских помещений.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала. При этом, официально шахта не работает с 2009 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области 14 мая 2018 года, произошел обвал на шахте "Центральная", в результате чего погиб горняк.

Горняк спустился в шахту, где произошел обвал горной массы, вследствие чего мужчина сорвался с крепления и упал в камеру опрокида. По факту смерти горняка начато уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью Уголовного Кодекса Украины.


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