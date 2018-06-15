Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открывают бардачок и раздается взрыв.

Скорее всего сработала установка взрывчатка-ловушка, - пояснил министр, добавив, что после взрыва владелец "Волги" убежал. Сейчас он уже задержан полицией в Ровенской области, - добавил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей. Один ребенок - в коме.

По факту начато уголовное дело по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.