09:15 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве

В "Волге", из-за взрыва в которой в Киеве в четверг, 14 июня, пострадали четверо детей, скорее всего отреагировала установка взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины.

Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, дети залезли в припаркованный на улице старый автомобиль "Волга", открывают бардачок и раздается взрыв.

Скорее всего сработала установка взрывчатка-ловушка, - пояснил министр, добавив, что после взрыва владелец "Волги" убежал. Сейчас он уже задержан полицией в Ровенской области, - добавил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей. Один ребенок - в коме.

По факту начато уголовное дело по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.


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