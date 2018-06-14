В Вашингтоне неизвестный обстрелял автомобили, движущиеся по шоссе

В результате инцидента, по меньшей мере, четыре автомобиля получили огнестрельные пробоины. Как сообщает KOMO News, к счастью, во время происшествия никто не пострадал. Вместе с тем нападавшему удалось скрыться с места преступления.

По данным телеканала, четыре автомобиля были поражены пулями из огнестрельного оружия. В машинах пробиты пулями, в том числе двери, кузов, разбито стекло и в некоторых случаях поврежден салон. Все машины были поражены со стороны, где расположено водительское сиденье.

В полиции подтвердили, что никто из людей в обстрелянных машинах или рядом с ними не пострадал, однако сам стрелок пока остается на свободе. По словам следователей, судя по траектории пуль, огонь велся со стороны шоссе, но со стационарной точки, не с автомобиля который мог бы двигаться.

Правоохранители квалифицировали дело как "инцидент с активной стрельбой в общественном месте". При этом, в полиции предполагают, что обстрел велся по случайным целям.

На время расследования участок автострады SR-509 и соседняя улица перекрыты в обоих направлениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Париже неизвестный мужчина взял в заложники трех человек. Инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries. По сведениям полицейский, данный случай не связан с терроризмом.