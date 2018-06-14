В Кривом Роге у больницы нашли тело девушки - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины.

Как отмечается, это происшествие всколыхнуло жителей Кривого Рога, которые уверяют, что в городе появился маньяк.

При этом, депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник написал в соцсети, что это уже не первый случай нападения на девушек за последнее время.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия. В частности, правоохранители должны выяснить все далати смерти.

Также стражи порядка сообщили, что тело было направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти, а также была ли жертва изнасилована

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Деснянском районе украинской столицы неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся с места инцидента.