16:35 14.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге у больницы нашли тело девушки - ФОТО

Сегодня утром, 14 июня, в Кривом Роге на территории одной из местных больниц пациенты обнаружили обнаженное тело молодой женщины со следами насильственной смерти.

В Кривом Роге у больницы нашли тело девушки - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины.

Как отмечается, это происшествие всколыхнуло жителей Кривого Рога, которые уверяют, что в городе появился маньяк.

При этом, депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник написал в соцсети, что это уже не первый случай нападения на девушек за последнее время.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия. В частности, правоохранители должны выяснить все далати смерти. 

Также стражи порядка сообщили, что тело было направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти, а также была ли жертва изнасилована 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Деснянском районе украинской столицы неизвестный мужчина  изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся с места инцидента.


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