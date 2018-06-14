В Ирпене под Киевом автомобиль на скорости врезался в остановку - ФОТО

В городе Ирпень Киевской области в четверг, 15 июня, автомобиль марки BMW на огромной скорости въехал в остановку.
В результате аварии есть пострадавшие, однако их число пока неизвестно. Как сообщают очевидцы, авария произошла после семи часов вечера на улице Университетской.
Спидометр одного из участников дорожно-транспортного происшествия застыл на отметке 145 километров в час. Сейчас на месте происшествия работают врачи скорой и полиция.
Со слов свидетелей, водитель BMW, с признаками алкогольного опьянения. Сначала он въехал в остановку, потом снес рекламный щит, после чего автомобиль выбросило на стоянку, где он зацепил еще две машины и остановился. Погибших в результате аварии нет.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Святошинском районе Киева в четверг, 14 июня, взорвался припаркованный автомобиль. В результате инцидента погибли четверо детей. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, двое из них - в тяжелом состоянии.