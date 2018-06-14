Под Полтавой попал в аварию нардеп Шахов

В Полтавской области в ночь на четверг, 14 июня, попал в аварию автомобиль народного депутатп от группы Воля народа Сергей Шахов.
Политик во время инцидента находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Land Cruiser. Сам депутат в аварии не пострадал, однако скорая помощь увезла в больницу его водителя легковушки.
Как сообщает местная полиция, дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи в селе Пышное Лубенского района. Toyota депутата, по неизвестным пока причинам, столкнулась с легковым автомобилем Ford, который стоял на дороге.
При этом водитель Ford получил тяжелую травму головы, с которой его доставили в реанимацию.
Сейчас полиция выясняет причины столкновения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в среду, 13 июня, на трассе перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека.