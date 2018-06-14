Над Аляской столкнулись два самолета, один из них упал в реку

В результате инцидента в воздухе один из самолетов совершил экстренную посадку, другой - упал в реку. Как сообщает местный телеканал KTVA, один самолет приземлился. На его борту находился один человек. К счастью он не пострадал. Однако сам самолет получил существенный урон.

Еще один самолет, к несчастью, потерял контроль и упал в реку, - рассказал глава местного управления Национального комитета безопасности на транспорте Клинт Джонсон.

Спасатели обнаружили обломки второго самолета. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от международного аэропорта Печ-Погань в Венгрии разбился авиалайнер. В результате крушения погибли два человека. Как отмечается, воздушное судно выполняло учебный полет. Однако по неизвестным причинам пилот самолета начал терять управление, после чего авиалайнер мгновенно загорелся.