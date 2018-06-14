12:25 14.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух бусов

Сегодня ночью на автодороге Киев - Чоп в пределах Львовской области водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter протаранил автомобиль Iveco. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. 

На трассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух бусов

Инцидент произошел вблизи села Дубье Бродовского района Львовской области. По предварительной информации, водитель Mercedes выехал на встречную полосу для обгона и не успел обратно перестроиться в свой ряд. В результате аварии пострадало 9 человек,  шесть из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии, один мужчина погиб.

От удара пассажира Iveco зажало конструкциями автомобиля и грузом, спасателям пришлось освобождать его при помощи специального оборудования, его доставили в Бродовскую центральную районную больницу. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на улице Гвардейцев Широнинцев. 32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте. 


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