На Прикарпатье отец спас троих детей ценой собственной жизни

Сообщается, что супруги отдыхали у реки Днестр вблизи села Михальче Городенковского района в Ивано-Франковской области. В один момент троих малолетних детей, которые заплыли слишком далеко от берега, начало тянуть на дно. Мужчина вместе с женой бросились на спасение детей. Отец, выталкивая детей из глубины передал их жене, сам нырнув под воду больше не выплывал.

На данный момент на поиски пропавшего направлено 4 человек на 1 единицу техники, 1 лодка, отделение водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области и дополнительно два водолазы Ивано-Франковской спасательно-водолазной станции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в реке Синица поселка Синицевка Благовещенского района Кировоградской области утонул несовершеннолетний ребенок. Спустя час на место происшествия прибыли спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части, который совместно с местными жителями вытащили тело мальчика из водоема.