Во Львове из маршрутки на ходу выпал ребенок - ВИДЕО

Об этом сообщила на странице паблика "Варта 1" в Facebook очевидец Оксана Заяц.

Как видно на видео, женщина с мальчиком в возрасте около 6-8 лет подошли к задней двери маршрутки №45, которая стояла на остановке на ул. Научной . В момент, когда мальчик заходил через заднюю дверь, автобус тронулся, а женщина осталась на остановке и побежала за маршруткой. Через несколько секунд мальчик выпал из дверей автобуса.

Сообщается, что по этому поводу патрульные полицейские уже составили на водителя постановление за нарушение ПДД. В то же время в АТП-1, которое обслуживает маршрут, пообияли выяснить все обстоятельства этого случая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во вторник машина сбила пешехода. Мужчина погиб в 80 метрах от пешеходного перехода.