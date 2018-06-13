13:54 13.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове из маршрутки на ходу выпал ребенок - ВИДЕО

Во Львове на улице Научной, 94, из-за халатности водителя с транспортного средства выпал мальчик, который на остановке заходил через заднюю дверь.

Во Львове из маршрутки на ходу выпал ребенок - ВИДЕО

Об этом сообщила на странице паблика "Варта 1" в Facebook очевидец Оксана Заяц.

Как видно на видео, женщина с мальчиком в возрасте около 6-8 лет подошли к задней двери маршрутки №45, которая стояла на остановке на ул. Научной . В момент, когда мальчик заходил через заднюю дверь, автобус тронулся, а женщина осталась на остановке и побежала за маршруткой. Через несколько секунд мальчик выпал из дверей автобуса.

Сообщается, что по этому поводу патрульные полицейские уже составили на водителя постановление за нарушение ПДД. В то же время в АТП-1, которое обслуживает маршрут, пообияли выяснить все обстоятельства этого случая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во вторник машина сбила пешехода. Мужчина погиб в 80 метрах от пешеходного перехода.


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