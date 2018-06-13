19:51 13.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области на СТО произошел взрыв, есть пострадавший - ФОТО

В среду, 13 июня, в Киево-Святошинском районе произошел взрыв самодельного устройства, в результате чего один человек получил многочисленные травмы.

В Киевской области на СТО произошел взрыв, есть пострадавший - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, группа молодых людей, работающих на местной станции технического обслуживания, находились в состоянии алкогольного опьянения и решили пошутить. Так, один из них создал самодельное устройство, которое взорвалось прямо у него в руках.

Сейчас мужчина находится в больнице с травмой руки.

В пресс-службе также сообщается, что на месте взрыва полицейские обнаружили обломки самодельного устройства и изъяли его для дальнейшей экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Сумы во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, вследствие чего пострадал хозяин квартиры и двое его малолетних детей. В частности, 10-летний мальчик и 10-месячная девочка.


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