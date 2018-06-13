В Харькове грабители взорвали банкомат - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня утром, 13 июня, в Харькове на ул. Краснодарской грабители взорвали банкомат "Ощадбанка" и забрали из него деньги.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как выснили сотрудники правоохранительных органов, погром случился около четырех часов ночи. На этот раз в результате детонации обошлось без жертв, однако взрывная волна повредила корпус банкомата и проделала в нем дыру.
"Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, после чего смогли извлечь деньги из банкомата", - отметили правоохранители.
При этом, стражи порядка не уточнили, какую сумму украли грабители.
В настоящее время информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чернигове в жилом доме на улице Механизаторов произошел взрыв. Отмечается, что сильный погром разрушил перекрытие между первым этажом и цокольным помещением, повреждены несущие стены дома.