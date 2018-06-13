14:53 13.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196617:labazovych

В Харькове грабители взорвали банкомат - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня утром, 13 июня, в Харькове на ул. Краснодарской грабители взорвали банкомат "Ощадбанка" и забрали из него деньги. 

В Харькове грабители взорвали банкомат - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как выснили сотрудники правоохранительных органов, погром случился около четырех часов ночи. На этот раз в результате детонации обошлось без жертв, однако взрывная волна повредила корпус банкомата и проделала в нем дыру.

"Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, после чего смогли извлечь деньги из банкомата", - отметили правоохранители.

При этом, стражи порядка не уточнили, какую сумму украли грабители. 

В настоящее время информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чернигове в жилом доме на улице Механизаторов произошел взрыв. Отмечается, что сильный погром разрушил перекрытие между первым этажом и цокольным помещением, повреждены несущие стены дома.


Поделиться
Читайте также:
 
Бизнес в Украине сэкономит около двух миллиардов гривен после перехода на электронные чеки, - Гройсман Италия вызвала на ковёр французского посла из-за конфликта мигрантов В ФИФА рассчитывают на рекордный доход от ЧМ-2018 Эксклюзив: "Где МВФ, а где лес кругляк?! Таких требований нет", – А. Новак
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив