07:29 13.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго - ВИДЕО

Вулкан Фуэго в Гватемале в ночь на среду, 13 июня, снова начал демонстрировать признаки активности.

В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго - ВИДЕО

Специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана. Газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти километров.

Как сообщает Prensa Libre, ссылаясь на данные Национального института сейсмологии, не исключена возможности выпадания пепла на расстоянии 15-25 километров от жерла в близлежащих населенных пунктах, в том числе в бывшей столице Антигуа.

При этом взрывы в кратере слышны на расстоянии до десяти километров.

Вместе с тем министр образования республики Оскара Уго Лопеса Риваса сообщил, что во время извержения 3 июня не менее 27 детей погибли. Еще несколько десятков пропали без вести.

По его словам, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении, обучались 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже были опознаны, при этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

На данный момент число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 миллионов человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вулкан Фуэго проснулся 3 июня, выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. В результате извержении погибли более 100 человек и около 200 числятся пропавшими без вести.


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