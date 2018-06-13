У берегов Индонезии произошло сразу несколько землетрясений

Отмечается, что первые подземные толчки были зафиксированы магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Во второй раз магнитуда землетрясения составляла 5,1 баллов было зафиксировано в 70 км к юго-западу от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В последний раз трясение земли произошло в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км. Пока нет никакой информации о пострадавших, разрушениях или возникших из-за землетрясения цунами не сообщалось.

Стоит добавить, что на индонезийский регион приходится 90 процентов землетрясений в мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле побережья Гватемалы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтра.