Под Львовом ночью сгорел ресторан - ВИДЕО

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информация о возгорании в селе Сокольники на улице Дубовка поступила около часу ночи.

Уже на месте спасатели установили, что горит одноэтажное деревянное здание паб-ресторана. По состоянию на два часа ночи пожар был ликвидирован. Вместе с тем огонь успел уничтожить здание.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного Кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Жмеринка Винницкой области во вторник, 12 июня, горело зернохранилище. Пожар возник в одноэтажном складском здании, где находилось три тысячи тонн зерна кукурузы. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.