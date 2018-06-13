12:59 13.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196619:Polishuk

Под Львовом ночью сгорел ресторан - ВИДЕО

В ночь на среду, 13 июня, под Львовом сгорел ресторан.

Под Львовом ночью сгорел ресторан - ВИДЕО

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информация о возгорании в селе Сокольники на улице Дубовка поступила около часу ночи.

Уже на месте спасатели установили, что горит одноэтажное деревянное здание паб-ресторана. По состоянию на два часа ночи пожар был ликвидирован. Вместе с тем огонь успел уничтожить здание.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного Кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Жмеринка Винницкой области во вторник, 12 июня, горело зернохранилище. Пожар возник в одноэтажном складском здании, где находилось три тысячи тонн зерна кукурузы. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские банки должны иностранным кредиторам шесть миллиардов долларов - НБУ В Харькове грабители взорвали банкомат - ФОТО, ВИДЕО Бизнес в Украине сэкономит около двух миллиардов гривен после перехода на электронные чеки, - Гросман Италия вызвала на ковёр французского посла из-за конфликта мигрантов
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив