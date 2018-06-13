На Житомирщине перевернулся микроавтобус, три человека травмированные - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел около двух часов дня на 146 километре автодороги Киев-Чоп возле села Каменки. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 54-летний житель города Сумы, не справился с управлением.

В итоге его машина выехала на встречную полосу движения, а затем врезалась в отбойник. После чего автомобиль перевернулся. Скорая помощь увезла в больницу с травмами различной степени тяжести водитель автомобиля и его пассажиров - 52 и 45-летняя женщин.

Все они были доставлены в лечебные учреждения города Житомир.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Харькове грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на улице Гвардейцев Широнинцев. По словам полицейских, 32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.