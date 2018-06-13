На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий - ФОТО

В результате непогоды обесточены 42 населенных пункта области. Как сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, больше всего пострадали Тячевский и Иршавский районы.

Вместе с тем, по его словам, данных о травмах в результате непогоды нет. В свою очередь синоптики предупреждают, что в ближайшее время Закарпатье накроет очередная волна атмосферного фронта, движущегося со стороны Венгрии и Румынии.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Иршавском район в селе Брод пострадало 150 домохозяйств, повреждены крыши жилых домов и хозяйственных построек, а также повреждена крыша школы, детского свда и амбулатории. В селе Дешковица - пострадало 10 домохозяйств, частично повреждены крыши жилых домов и хозяйственных сооружений, в селе Ильница - пострадало 27 домохозяйств, повреждены крыши жилых домов и хозяйственных сооружений, в селе Осий - пострадало 12 домохозяйств, частично повреждены крыши жилых домов и хозяйственных построек, повреждены крыша админздания центрального лагеря туристического актива учеников Украины, крышу столовой, 16 восьмиместных домиков и крышу спальных помещений. В селе Билки - пострадало девять домохозяйств, частично повреждены крыши жилых домов и хозяйственных построек, разрушена крыша автогаража. В селе М. Раковец - сточными водами повреждено покрытие улиц.

В Тячевском районе в селе Колодно - повреждена кровля школы, в селе Угля - повреждены кровли ДУЗ "Первоцвет", школы, больницы, в селе Дулово - повреждены кровли трех жилых домов, в селе Чумалево - повреждена кровля школы, в селе Кричево - повреждены кровли четырех жилых домов, в селе Теребля - повреждены кровли школы и шести частных жилых домов, в селе Ганичи - повреждены кровли школы и музыкальной школы, в селе Бедевля - повреждена кровля жилого дома и твердое покрытие автомобильной дороги местного значения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Ужгороде прошел сильный град. Ливень с градом продолжался 15-20 минут. Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни.