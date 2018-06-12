В Токио неизвестный на машине въехал в толпу людей, шесть человек пострадали

В результате инцидента шесть человек получили травмы. Как сообщает телеканал NHK, происшествие случилось недалеко от железнодорожной станции Такаданобата, рядом с которой расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин.

По данным службы скорой помощи состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое. Вместе с тем, сотрудники японской полиции задержали 52-летнего мужчину.

Во время допроса он заявил, что перепутал педали тормоза и газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии в понедельник утром, 11 июня, автомобиль, по неизвестным пока причинам, наехал на группу школьников из младших классов. В результате наезда пострадали шесть человек.