08:32 12.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Токио неизвестный на машине въехал в толпу людей, шесть человек пострадали

В Токио во вторник утром, 12 июня, в одном из самых оживленных районов неизвестный въехал в толпу людей на автомобиле.

В Токио неизвестный на машине въехал в толпу людей, шесть человек пострадали

В результате инцидента шесть человек получили травмы. Как сообщает телеканал NHK, происшествие случилось недалеко от железнодорожной станции Такаданобата, рядом с которой расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин.

По данным службы скорой помощи состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое. Вместе с тем, сотрудники японской полиции задержали 52-летнего мужчину.

Во время допроса он заявил, что перепутал педали тормоза и газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии в понедельник утром, 11 июня, автомобиль, по неизвестным пока причинам, наехал на группу школьников из младших классов. В результате наезда пострадали шесть человек.


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