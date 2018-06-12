В Херсоне случилась авария с участием "скорой"

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Корабельном районе города. На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка.

Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Предварительной причиной правовой квалификация происшествия - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачевском районе Закарпатщины несовершеннолетняя 16-летняя девушка переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. В результате ДТП пешеход сончалась в больнице. Правоохранительные органы сообщают, что в их Мукачевскую службу сегодня, 13 апреля, в 16:35 поступило сообщение от врача кареты скорой помощи о смерти 16-летней жительницы села Ивановцы Мукачевского района после аварии.